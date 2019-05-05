Зачем и как борются за «память» о Великой Отечественной войне

Доныне длятся споры и попытки «переписать» историю Победы народов СССР в Великой Отечественной войне. Они в мае 1945 г. разгромом войск «3-го Рейха» пресекли самый масштабный и смертоносный в современной истории геноцид народов Восточной Европы. Те изуверства наши враги уклончиво назвали «натиском на Восток» («Drang nach Osten»), оправдывая нуждой расширить «жизненное пространство» иных государств (Германии, Румынии, Венгрии). Тогда успех «блиц-кригов» в Австрии, Чехословакии, Польше, Франции, Югославии… сподвиг подельников «фюрера №1» напасть многомиллионной армадой и на СССР. 22 июня 1941 года пришел черед наших предков защищать свое и потомков право жить и править в родном краю. Они в той битве за Родину, неся огромные жертвы и лишения, выстрадали Победу – бесценный дар преемникам победителей и... предмет злобы желающих реванша.

Память о Победе 1945-го – «охранная грамота» Украины

Нынешнему поколению украинцев (всё чаще ищущих счастье на чужбинах) пора осознать: умалять свою родословную забвением подвигов и заслуг предков – первый шаг к потере прав «наследовать» отвоеванное и воссозданное поколениями наших соотечественников-победителей. Такая неблагодарность к их свершениям – разновидность предательства и чревата «карой» со стороны более дальновидных и ловких претендентов.

Не случайно в 1945 г. Украинская ССР обрела статус соучредительницы ООН, зато реформами 1990-х в обновленной Украине так растеряли способность защищать «национальные интересы», что в 2009 г. ее правители (безнаказанно) отдали по иску политиков Румынии (поддержанных «покровителями» из влиятельных держав) немалый куш континентального шельфа близ острова Змеиный.

При этом в самой Украине иностранными «грантами» развили вольготное миссионерство «негосударственных организаций» (НГО) и «знатоков», сеющих мнения о «незаконности» присоединения к УССР в 1939 г. – Волыни и Галиции, а в 1940 г. – Северной Буковины и Южной Бессарабии. Такие настроения всё откровеннее поддерживают иностранные политики и даже дипломаты. И от новых уступок им ныне правящих в Украине удерживают не столько правовые «нормы», сколько народная память о выстраданной Победе и историческом долге народов Европы, спасённых Красной Армией в 1944-1945 гг от ужасов фашизма.

Смиряясь же с чужими версиями хода той Войны, которые щедро ширят историки Британии, США, Польши, Германии… можем дождаться даже предъявления Украине исков за «незаконное» владение спорными территориями или былое причинение материального ущерба, когда Красная Армия, наступая, не щадила дома и прочее имущество ни в Берлине, ни в иных местах сопротивления войск противника.

О моральной и правовой сторонах нашей «исторической памяти» редко задумываются «пересични» обыватели, но предательские «ошибки» в этом недопустимы со стороны любого, кто хоть как-то причастен к политике и знает хотя бы азы правоведения. Закономерно, что попыткам помешать чествовать на государственном уровне Великую Победу нашего народа дали отпор многие патриоты-державники, в том числе – в Одессе.

В марте 2017 года, например, актив Украинской Морской партии при поддержке ряда ветеранских и общественных организаций провел общегородскую акцию «Мы защитим ваш праздник», протестуя против очередной затеи «чистильщика памяти» В. Вятровича исключить из перечня официальных праздничных дат 9 и 1 мая, 8 марта. Их поддержал депутатскими обращениями к Президенту Украины и главе Верховной Рады народный депутат С. Кивалов и общими усилиями то покушение на День Победы удалось прекратить.

Увы, ответственных и активных парламентариев остро недостаёт в нынешнем составе депутатского корпуса Верховной Рады (переизбранном в 2014 г. досрочно и не вполне законно – под натиском триумфаторов «Евромайдана»).

Чтить и помнить Победу – надо живым

Издавна разумные люди славят и чтут подвиги своих предков и земляков, сознавая: это – не только «дань» (памяти) тех героев, но и счастливая возможность укрепить уважение окружающих, а также – урок, как действовать в затруднительных ситуациях. Не зря, например, греки хранят память о храбрецах-спартанцах, восхитивших стойкостью в Фермопильском сражении 2,5 тысячи лет назад, а евреи еще дольше чтут легендарный побег из Египта под руководством пророка Моисея…

Победа нашего народа в Отечественной войне 1941-1945 годов затмевает масштабом и трагизмом все предыдущие подобные события, а для нас она – судьбоносна, уберегла от чудовищного истребления и закабаления ордой новоявленных «рыцарей». Поэтому мудр и достоин увековечения (ныне редко цитируемый) призыв поэта из поколения «детей войны»:



«Вспомним всех поимённо,

Горем вспомним своим...

Это нужно – не мёртвым!

Это надо – живым!»



Чтобы поименно поминать миллионы наших воинов той Великой Войны делаются разные попытки: помещение списков на обелисках и в музеях, ведение мартирологов и даже открытие в Интернете специального поискового сайта. А в Одессе действующее с первых дней независимости Украины областное поисково-издательское агентство «Книга памяти Украины» завершает (поддержанный в 2011 году распоряжением Кабмина от 17 марта № 199-р) проект «Победители» по изданию многотомного (пофамильного) списка земляков-фронтовиков с краткими сведениями о их боевом пути. За последние годы из состава редакции выбыли первоначинатели этой работы, менялись члены редколлегии, оскудело (обесцениванием гривны) финансирование. Тем не менее, уже изданы 9 томов этих многостраничных фолиантов, и они помогают нагляднее представить масштаб былой всенародной битвы за Отчизну.

Так, во 2-м томе, посвященном одесситам-жителям Приморского района, приведены фамилии более 7,5 тысяч ветеранов-фронтовиков. К сожалению, большинство из них уже ушли в вечность, но многие – живы и помогают беречь правду о Войне, как реальные участники. Это продолжение их ратного подвига не остается без внимания граждан Одессы.

Например, одесситу-участнику Парада Победы Нисену Наумовичу Бертману подарки и поздравления по случаю 90-летия лично передали народные депутаты С. Кивалов и В. Новинский. Такие «визиты благодарения» стали частью работы парламентария от Одессы и добавляют ветеранам бодрости, несмотря на преклонный возраст и расстройства физического здоровья: фронтовики убеждаются, что здесь они и их подвиг – не забыты (что прежде хором обещали с высоких трибун). А в ознаменование боевых заслуг другого нашего земляка, Почетного жителя Одессы, Героя Советского Союза Григория Жученко по инициативе С. Кивалова названа одна из одесских улиц.

При этом в памятные дни (в т. ч. в День освобождения Одессы 10 апреля) для ветеранов в Юридической академии проводят торжественные приемы, где наши воины-освободители могут встретиться, вместе поминая ушедших боевых товарищей, делиться воспоминаниями, а также... поведать депутатам о проблемах «быта», которыми стали жалить их «реформы» взявших власть в 2014 году (лживостью и коварством это схоже со «странной войной» в конце 1939 – первой половине 1940 годов).

Например, наших ветеранов (обделяемых «ради экономии госбюджета» занижением размера заслуженных пенсий) стали ущемлять и отнятием льготы при пользовании общественным транспортом. Борясь против этой подлости (вопиюще нарушающей нормы Конституции) С. Кивалов направлял премьер-министру В. Гройсману депутатские запросы: в апреле 2017 г. – о выполнении обязанности правительства обеспечивать инвалидам и участникам Великой Отечественной войны льготные цены на поездки железнодорожным транспортом в пределах СНГ, а в марте 2018 г. – по устранению недоплат ветеранам, что удумано в (требующих правки или отмены) постановлениях КМУ о «монетизации» расчетов за проезд в общественном транспорте в самой Украине (на городских, пригородных и междугородных маршрутах). Это умерило прыть чиновников в ползучем натиске на права ветеранов (как и других «категорий» обычных), но для восстановления справедливости ныне нужна смена и состава КМУ, и переизбрание нынешнего состава Верховной Рады. Только так можно пресечь и другую, донимающую ветеранов напасть.

«Больно смотреть, как сегодня пытаются «переписать» (изолгать – авт.) историю...»,

– поделился с С. Киваловым тревогой Олег Иванович Бажора, генерал-майор в отставке, прежде руководивший Советом ветеранов Приморского района. Увы, ныне пришла беда – откуда не ждали: в Украине развелись и пытаются убить нашу Память о Победе пособники реваншистов разного пошиба. И настал наш черед защищать Отечество от нападок клеветников и насаждения вражьих культов. Не только поздравлениями ветеранов и возложением цветов к обелискам нужно теперь беречь память о Победе: требуется передавать следующим поколениям и отстаивать в спорах (в том числе диспутируя с профессионалами фальсификаций) нашу правду истории той Войны.

Кого бесит чествование Победы 9 мая

Для украинцев предать Победу 1945 года = изменить Родине. Но такие изменники находятся и даже порой строят на том профессиональную карьеру. Поучителен пример миссии гр. Вятровича В. М.: этот выпускник исторического факультета Львовского университета освоил нужный группе политиков-покровителей промысел превдо-научных «исследований» по «обелению» былых деяний прогерманских коллаборционистов Западной Украины, включая вожаков ОУН. Не получая надлежащий отпор в научных кругах, этот симбиоз пропагандистов-реваншистов не ограничился посмертной «реабилитацией» участников «бандеровского» подполья и стал внедрять по всей стране культ поклонения этим «героям». Это логично привело их к очерненению борьбы Красной Армии и советских партизан, в том числе путем фальсификации архивных документов. А с 2014 года «ниспровергатель» Вятрович за счет иностранных грантов неистово развил новый «натиск» на сознание сограждан: потребовал отменить… чествование Дня Победы 9 мая, приводя нелепые «доводы».

Кого бесит всенародная память о Победе наших предков над фашистским Рейхом и его слугами – нетрудно догадаться. Но и сам В. Вятрович их публично выдавал. Так, на сайте занятого им «Украинского института национальной памяти» (УИНП) изложена хвальба В. Вятровича о финансовых достижениях этой «конторы» в 2014 году, где он выдал секрет пропагандистской активности в тот год «змин»:



«...вперше за п'ять років Інститут отримав серйозне фінансування, спрямоване не лише на його існування (зарплатня та комунальні витрати), а й на діяльність. Було: 0 грн. Стало: 5 000 000 грн.

Різниця у форматі та завданнях Інституту позначилася на стосунках із закордонними партнерами. Торік УІНП налагодив співпрацю з польським Інститутом національної пам'яті, чеським Інститутом досліджень тоталітаризму, Французьким інститутом, Латвійським посольством в Україні, Фондом Конрада Аденауера, Міжнародним фондом «Відродження».



В этом перечне «партнеров» (заказчиков «промыва мозгов») более известен политическими целями («денационализация» после «десоветизации») соросовский фонд «Видродження». А роль посольства Латвии (как и ряда прибалтийских банков, известных «отмывом» капиталов) объяснима посредничеством в передаче средств «спонсоров», избегающих огласки. Но тема нашей Победы особо волнует спонсоров фонда Аденауэра, исподтишка внушающих идеи обеления «3-го Рейха» под видом «примирения». Ранее в Германии подобное проделал и сам К. Аденауэр (1-й канцлер ФРГ). Воссоздав армию (Бундесвер), он «обосновал» и приём в её ряды бывших гитлеровцев:

«...мы признаём всех носителей оружия нашего народа, достойно боровшихся под знаком солдатских традиций на земле, на воздухе и на воде».

Единомышленники К. Аденауэра нападение на нашу страну в 1941 году тоже относят к эпизоду «достойной борьбы» их вояк: это соответствует их видению «патриотизма». Зато менее «духовен» мотив украинских ассистентов: добыча денежных средств «грантодателей».

В отличие от обычных заробитчан Галичины, В. Вятрович с супругой работе ухода за престарелыми иностранцами и услугам браконьерского лесоповала в Карпатах предпочли специфический бизнес: изменять самосознание украинцев, прививая чужестранные «версии истории», воззрения, правила... Но «задарма» они в таких делах не тужатся (что подтвердила потеря интереса к подмене истории основания Одессы, когда выяснили, что инициаторы затеи – не спонсоры, а искатели бюджетных средств). А «обелять» промысел этих «перевертышей» доверили сотруднику нынешнего состава УИНП в комментарии о ведомой ныне «войне памятей»:



«Наявність соціальних груп, здатних... боротися за утвердження власної версії пам’яті у публічному просторі, свідчить про високий рівень розвитку громадянського суспільства, реалізацію принципів плюралізму і конкуренції...

...є різні шляхи розвитку ситуації: як до суспільної дестабілізації і руйнування існуючої ідентичності, так і до руху в бік публічного узгодження різних позицій і інтересів...».



Т. е. наемные толкователи «истории» видят интерес к неким «правкам» со стороны «конкурентоспособных» групп и готовы обслуживать, невзирая на риск «дестабилизаций и разрушения идентичностей». Пояснил этот философ и атаки чужих грантодателей на нашу Победу:

«Лише Перемога у Великій Вітчизняній війні залишалася досить яскравою подією, яка тішила серце тим хто ностальгував за минулою величчю...».

Величие той Победы наших дедов не даёт покоя неприятелям Украины и их «конкурентоспособным» умыслам нужно бдительно и активно противостоять, чтоб не низвели нас в холопство, которое отметил и осудил еще Т. Шевченко:



«Німець скаже: «Ви моголи».

«Моголи! моголи!»

Золотого Тамерлана

Онучата голі…»



Нет! Не смеем мы забыть о наследовании от героев, которые в лютой бойне 1940-х спасли Отчизну и исправили мир, прервав в Европе дьявольскую затею расистов ХХ века. Это наделяет не только поводом для гордости, но и обязанностью уберечь нашу Родину в новые времена.