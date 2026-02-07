 
Сьогодні, 10:00

Спорт, реабілітація і допомога фронту: спільна робота заради захисників

Категория: Новини / Спорт

У межах Меморандуму про співпрацю між Одеською обласною федерацією К-1, Всесвітньою бійцівською лігою AWFL та 11-ю бригадою імені Михайла Грушевського Національної гвардії України втілюється низка важливих соціальних і гуманітарних ініціатив, спрямованих на підтримку українських військовослужбовців.

Спільна діяльність охоплює різні напрями допомоги. Серед них — надання безоплатної стоматологічної допомоги бійцям, передача дронів та іншого необхідного технічного обладнання для виконання бойових завдань, забезпечення військових спортивним інвентарем. Особливу увагу приділено підтримці родин захисників: для дітей військовослужбовців організовано безкоштовні заняття єдиноборствами, що сприяють їх фізичному розвитку, зміцненню характеру та психологічній стійкості.

Важливим і вже перевіреним часом напрямом співпраці є програма декомпресії військовослужбовців бригади. Вона реалізується на базі Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу» з ініціативи віце-президента Одеської обласної федерації К-1 Тетяни Федорової та військовослужбовця бригади Дмитра Богомолова. Під керівництвом досвідчених тренерів бійці мають можливість проходити тренування з кікбоксингу, боксу, карате та ММА. Такі заняття сприяють фізичному відновленню, психологічному розвантаженню та поверненню до активного життя, особливо для поранених військових, які потребують комплексної реабілітації та адаптації.

Ця співпраця є прикладом того, як об’єднання зусиль військових і громадських спортивних організацій створює реальну та дієву систему підтримки захисників України. Це не разова допомога, а послідовна робота, що ґрунтується на відповідальності, взаємній повазі та спільному прагненні підтримати тих, хто боронить державу.

Разом долаємо труднощі. Разом наближаємо Перемогу.




